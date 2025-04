Briga por causa de som alto termina com mãe e filha feridas a golpes de machado no Marajó

Uma mãe e a filha dela ficaram feridas após uma briga na madrugada desta segunda-feira (7/4), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Ao que tudo indica, a confusão teria começado por causa de um som alto. Uma das vítimas foi golpeada no peito com um machado e a outra na cabeça. Além delas, uma outra pessoa ficou ferida.

Conforme o portal Notícia Marajó, a mãe e a filha, após saberem que haviam sido denunciadas por conta de um som alto que estaria incomodando os vizinhos, invadiram a casa de um senhor e teriam desferido um golpe de facão no homem. O filho do homem, um adolescente, tentou intervir e foi golpeado na mão.

VEJA MAIS

Ainda segundo o Notícia Marajó, o jovem pegou um machado e desferiu um golpe no peito da mãe e um na cabeça da filha. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente encaminhadas para o Hospital Regional Público do Marajó.

A Polícia Militar conduziu o adolescente menor para a Unidade de Saúde para atendimento médico e posteriormente para a delegacia de Polícia Civil de Breves. A madrasta do menor acompanhou a apresentação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e foi informada que a delegacia de Breves instaurou um inquérito por portaria para apurar o caso. "Três pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. Todos os envolvidos serão intimados a prestar depoimento", comunicou.