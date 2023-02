Homem morre após ser atingido por golpes de terçado no bairro do Riacho Doce, em Marituba

Um homem foi morto após ser atingido por golpes de terçado, na noite desta quinta-feira (9), no bairro do Riacho Doce, em Marituba, na Grande Belém. Ele ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup-PA) foi acionado por volta de 19h50 para a ocorrência de lesão corporal nas proximidades do ramal Treze de Julho, em Marituba. Logo depois, às 20h, o óbito foi confirmado no HMUE, mesmo com o socorro do Samu.

No local, testemunhas informaram às equipes do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que a vítima e o autor das terçadadas moravam na mesma casa e ingeriam bebida alcoólica em via pública, quando se desentenderam e as agressões começaram. Não se sabe a ligação entre as duas pessoas. O autor do crime fugiu do local. As autoridades policiais investigam o caso na tentativa de identificar o suspeito e a motivação do crime.

Qualquer informação que possa ajudar na apuração do caso pode ser repassada à polícia através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.