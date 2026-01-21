Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre após colisão entre motocicletas em Uruará

O acidente ocorreu na BR-230, na tarde de terça-feira (20)

O Liberal
fonte

Homem morre após colisão entre motocicletas em Uruará. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Oséias morreu em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (20), no município de Uruará, no sudoeste do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta que colidiu frontalmente com outra moto na Transamazônica, a BR-230. O condutor do outro veículo ficou ferido e foi socorrido.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 na saída da cidade, sentido ao município de Medicilândia. Conforme os relatos iniciais, Oséias trafegava em uma motocicleta Bros e o outro envolvido estava em uma moto Pop.

Conforme informações de populares, o acidente teria ocorrido após Oséias, que seguia no sentido de Medicilândia após sair de Uruará, ter tentado realizar uma ultrapassagem. No entanto, ele acabou colidindo com a moto Pop que vinha no sentido oposto. Com a gravidade do impacto, Oséias não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o segundo condutor, que seria funcionário de uma loja de autopeças do município, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Uruará. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada na unidade hospitalar.

Moradores acionaram o 49º Batalhão da Polícia Militar, que compareceu à área do acidente para realizar o isolamento da área e auxiliar no levantamento de informações sobre as circunstâncias. Todos os relatos descritos serão apurados pelas autoridades, que abriram um inquérito para esclarecer a dinâmica da colisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

