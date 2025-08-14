Capa Jornal Amazônia
Homem morre após ação policial em Icoaraci

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes, que revidaram

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a arma apreendida com o suspeito após o confronto. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

Um homem, de nome não revelado, morreu em uma ação policial registrada na madrugada de quarta-feira (13/8), em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 10º Batalhão realizava o radiopatrulhamento preventivo na estrada da Maracacuera quando avistou um homem próximo a uma área de mata com um comportamento que levantou suspeição para os policiais.

Ao tentarem se aproximar para realizar a abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a guarnição, ainda conforme a PM.

Os agentes reagiram à agressão e balearam o suspeito. Ele foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 380 com duas munições, além de uma pequena quantidade de entorpecentes. O armamento foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

polícia

homem morre

ação policial

icoaraci
