Homem leva tiro de espingarda após discussão em Curionópolis

Um homem, identificado como Milvan Seixas Nunes, foi baleado com um tiro de espingarda, na tarde da última segunda-feira (24), em Curionópolis, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o caso aconteceu na Avenida Brasil, no Bairro Jardim Panorama, após uma discussão entre a vítima e outro homem. Milvan foi socorrido para um hospital do município. O suspeito da tentativa de homicídio está sendo procurado.

Conforme os relatos de testemunhas, tudo ocorreu devido a uma discussão entre Milvan e alguns jovens. A vítima estava pegando frutas e o grupo parou no local. Os garotos teriam tentado pegar os frutos e, no momento do desentendimento, Milvan secou o pneu da moto de um dos jovens e os mandou embora. Momentos depois, o pai dos garotos foi ao local e teria feito o disparo com a espingarda.

A Polícia Civil esteve no local e encontrou Milvan caído no chão. Duas mulheres tentavam socorrer a vítima baleada. As testemunhas informaram onde o suspeito morava e os agentes foram ao endereço. No entanto, o local estava vazio. No entanto, uma arma de fogo foi encontrada no imóvel. Também havia cinco cartuchos, sendo quatro carregados e um deflagrado. O armamento foi encaminhado para a delegacia.

Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.