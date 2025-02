PC investiga caso de vendedor ambulante atingido por tiro na cabeça em Outeiro

A Polícia Civil investiga o caso de um vendedor ambulante, identificado como Elielson Assunção Nunes, baleado na cabeça na noite de domingo (16/2), na praia Grande, em Outeiro, em Belém. Segundo as autoridades, o baleamento aconteceu durante um confronto envolvendo uma equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar e um homem armado, de identidade ainda desconhecida.

“A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.

Segundo o 10º Batalhão de Polícia Militar, os PMs realizavam rondas pela área quando um homem avistou a guarnição e fugiu pelo calçadão. O comportamento do suspeito chamou a atenção dos agentes, que foram atrás dele. O homem correu pelo calçadão e, por conta disso, os agentes precisaram sair dos veículos para capturá-lo.

Conforme as autoridades, o suspeito atirou contra os militares, que revidaram, mas não conseguiram encontrar o autor dos disparos. No momento em que os PMs retornavam para as motos, eles foram recebidos a tiros.

Depois disso, moradores vieram até os policiais para informar que um vendedor ambulante havia sido baleado na cabeça, ao que tudo indica, pelo suspeito, de estatura alta e que trajava calça jeans e boné, ainda segundo a polícia. A PM então solicitou apoio de ambulância para socorrer a vítima para o hospital mais próximo.

Até a manhã desta segunda-feira (17/2), o estado de saúde do vendedor ainda não havia sido revelado. O homem que trocou tiros com a PM segue foragido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Militar, mas ainda não teve retorno.