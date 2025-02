Homem é morto com tiro no rosto ao invadir casa de empresário em Santarém

Erlisson Jorge Santos Marques, o “Jorginho”, foi morto com um tiro na região do rosto após invadir a residência de um empresário na madrugada desta terça-feira (11/2). O caso aconteceu por volta das 2h, na avenida Mendonça Furtado entre a travessa Silvino Pinto e a avenida Barão do Rio Branco, bairro Santa Clara, em Santarém, oeste do Pará.

O suspeito morreu ainda no local. Segundo o portal O Impacto, ele era velho conhecido da polícia por invadir residências e furtá-las. Na Justiça, Erlisson respondia por furtos qualificados, sendo dois deles em 2021 e o outro em 2022, ainda conforme O Impacto.

VEJA MAIS

No último processo, ele não foi localizado para ser intimado a participar de audiência. A mãe dele disse ao Poder Judiciário que ele vivia em situação de rua e era usuário de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.