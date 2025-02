'Imperador' é assassinado com tiro no pescoço dentro de casa em Itaituba

Jadiel Barbosa de Oliveira, conhecido como "Imperador", de idade não revelada, foi assassinado com um tiro no pescoço dentro de casa no começo da tarde de domingo (9/2), no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. A esposa da vítima relatou às autoridades que um homem desconhecido invadiu o imóvel, localizado na Primeira Rua, bairro União, e atirou com o companheiro dela.

Segundo o Giro Portal, a vítima morreu ainda no imóvel. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada ao caso, registrado por volta das 12h50, e isolou a cena do crime. A PM ainda realizou buscas pelo homem que atirou em “Imperador”, mas não conseguiu localizá-lo.

Ainda conforme o Giro Portal, a polícia informou que Jadiel possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e organização criminosa. A Polícia Civil também se deslocou até a residência para iniciar a apuração do caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.