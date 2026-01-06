Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem invade casa da ex e é preso ao ser encontrado deitado na cama com faca e maconha em Belém

A prisão ocorreu após a mulher comparecer à unidade policial para denunciar que o suspeito estava ameaçando-a de morte

O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (5/1) por invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la no bairro do Bengui, em Belém. Segundo a PC, o suspeito foi localizado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci dentro do imóvel da vítima, enquanto estava deitado em uma cama, com uma arma branca debaixo do travesseiro e duas pequenas porções de maconha embaladas em papel filme.

A prisão ocorreu após a mulher comparecer à unidade policial para registrar ocorrência contra o ex. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ela relatou que na noite anterior o suspeito invadiu sua residência sem que soubesse. Ainda durante o depoimento, a vítima também narrou que, ao retornar para casa na madrugada, percebeu que todas as luzes da residência estavam apagadas, o que lhe causou estranheza e temor.

Por conta disso, a vítima decidiu não entrar no imóvel naquele momento e passou a noite na casa de sua mãe. Conforme as autoridades, o suspeito admitiu na manhã seguinte que se encontrava na residência dela e ainda proferiu ameaças de morte, exigindo que ela retornasse para casa para destrancar o imóvel, sob o pretexto de que ele estaria “preso” no local.

A vítima procurou ajuda na delegacia e a equipe da Deam de Icoaraci deslocou-se até o endereço da vítima. Ao chegarem ao local, os policiais constataram sinais de arrombamento na porta da residência, encontrando o suspeito no interior do imóvel, deitado na cama. A arma branca e a maconha encontradas com o suspeito foram apreendidas e apresentadas na unidade policial.

O suspeito foi conduzido à Deam Icoaraci para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após passar pelos procedimentos legais cabíveis, permanece à disposição da Justiça.

