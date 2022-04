Homem é vítima de tentativa de homicídio após criminosos invadirem sua casa

​Raimundo dos Santos Melo, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde desta sexta-feira (15), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi socorrido e levado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico. Raimundo não corre risco de morte.​ Com informações do site Correio de Carajás.​

A equipe da unidade hospitalar comunicou ​sobre o fato ​​à​ Polícia Militar. Os agentes se deslocaram para o hospital. Aos PMs, Raimundo informou que criminosos teriam invadido a casa dele na madrugada e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.

Raimundo não soube repassar informações sobre a identidade​ ou características dos ​suspeitos. Segundo informações obtidas com a enfermeira que atendeu a vítima, o homem foi levado para a Casa de Saúde por parentes que o encontraram ferido.

O caso está sendo investigado através da Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas. A PCPA pede que qualquer informação que ajude na identificação dos autores do crime pode ser repassada para o número do Disque Denúncia (​​181). Não é preciso se identificar.