Vídeo mostra suspeitos de esfaquear jornalista da TV Globo Gabriel Luiz seguindo a vítima

Dois homens suspeitos de esfaquear o repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz, 28 anos, na noite desta quinta-feira (14), aparecem em imagens de câmaras de segurança seguindo o jornalista até a porta do prédio da vítima, antes do ataque. Inicialmente, o caso é tratado como tentativa de latrocínio (homicídio com objetivo de roubo), já que o celular de Gabriel não foi encontrado. Porém, a hipótese de tentativa de homicídio não foi descartada, devido à violência do ataque. As informações são do Portal Metrópoles.

O crime está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver Gabriel Luiz passando de camiseta e bermuda. Dois homens aparecem em seguida. O ataque ocorreu em frente ao edifício onde o jornalista mora, na CCSW 4 do Sudoeste, em Brasília.

A faca usada pelos criminosos foi apreendida próximo ao local. A Polícia pede que quem tiver informações sobre a dupla pode entre em contato por meio do 197. A denúncia é anônima.