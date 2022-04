Jornalista da TV Globo é esfaqueado no Distrito Federal e passa por cirurgia

Um jornalista da TV Globo Brasília foi esfaqueado, na noite dessa quinta-feira (14/4), em frente ao edifício onde mora, no Distrito Federal. Dois homens teriam atacado o repórter Gabriel Luiz, de 28 anos, segundo informações preliminares da Polícia Militar. As informações são do Portal Metrópoles.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o jornalista foi levado ao Hospital de Base do DF, onde precisou passar por cirurgia. Os bombeiros informaram que ele apresentava quadro hemorrágico com “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”, por isso, o estado de saúde do repórter “inspirava cuidados”.

Segundo a Polícia Militar, várias equipes estão nas ruas na caçada aos criminosos. Ainda não está claro o que motivou o ataque. O caso será investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF).

“Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo”, informou o Corpo de Bombeiros em nota.