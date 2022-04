Estado de saúde de jornalista esfaqueado é grave; TV Globo divulga nota sobre o ataque

O quadro clínico do jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, que foi esfaqueado por dois homens na noite desta quinta-feira (14), é grave, mas estável. Ele chegou ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) perdendo muito sangue e precisou passar por um cirurgia, que os médicos avaliaram como “efetiva”. O repórter da TV Globo deve ser transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI). As informações são da coluna Na Mira, do Portal Metrópoles.

De acordo com os cirurgiões que atenderam o jornalista, ele tinha cerca de 10 perfurações. Os médicos trataram diversas lesões, que atingiram tórax, braços, mão, pernas e pescoço, durante a madrugada. O ferimento do abdome foi o que mais demandou atenção, pois houve laceração nos rins e no pâncreas.

Gabriel foi atacado no estacionamento perto da casa dele no Sudoeste, no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens se aproximando da vítima e, em seguida, correndo em fuga. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia. A carteira do jornalista foi encontrada, mas o celular está desaparecido.

A TV Globo divulgou uma nota sobre o assunto. "A Globo lamenta profundamente o ocorrido. Está aguardando as investigações da polícia e prestando toda ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível."