Homem é socorrido após ser esfaqueado em Itaituba

Um homem identificado como Rayson Belo foi encontrado esfaqueado na noite da última sexta-feira (06), em Itaituba, na região Sudoeste do Pará. A Polícia Militar (PM) foi acionada por meio do Centro de Atendimento e Despacho (CAD), por volta das 23h, e confirmou o esfaqueamento. A equipe encontrou a vítima desorientada com uma perfuração superficial no ombro.

Diante da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento. De acordo com informações do portal da região 24 Horas News, os militares realizaram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI) para avaliação médica.

A vítima não conseguiu relatar as circunstâncias do ocorrido no momento do atendimento. A Polícia Militar ainda realizou diligências nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.