Polícia

Polícia

Homem é socorrido após ser esfaqueado em Itaituba

Corpo de Bombeiros socorreu e encaminhou vítima ao Hospital Municipal, caso será investigado

O Liberal
fonte

Homem foi esfaqueado na noite da última sexta-feira (06), em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais)

Um homem identificado como Rayson Belo foi encontrado esfaqueado na noite da última sexta-feira (06), em Itaituba, na região Sudoeste do Pará. A Polícia Militar (PM) foi acionada por meio do Centro de Atendimento e Despacho (CAD), por volta das 23h, e confirmou o esfaqueamento. A equipe encontrou a vítima desorientada com uma perfuração superficial no ombro.

Diante da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento. De acordo com informações do portal da região 24 Horas News, os militares realizaram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI) para avaliação médica. 

A vítima não conseguiu relatar as circunstâncias do ocorrido no momento do atendimento. A Polícia Militar ainda realizou diligências nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Palavras-chave

polícia

esfaqueamento

itaituba
Polícia
RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é socorrido após ser esfaqueado em Itaituba

Corpo de Bombeiros socorreu e encaminhou vítima ao Hospital Municipal, caso será investigado

07.03.26 21h46

POLÍCIA

Fiscalização encontra 8,5kg de maconha em embarcação com auxílio de cadela farejadora

Entorpecente foi localizado pela Polícia Militar em embarcação que seguia de Manaus para Santarém

07.03.26 21h15

POLÍCIA

Mais de meia tonelada de pescado irregular é apreendido pela Base Fluvial Candiru

O pescado, que não tinha a documentação necessária, foi distribuído para a comunidade local

07.03.26 19h40

POLÍCIA

Foragido é recapturado dentro de ônibus traficando drogas em São Domingos do Araguaia

José Ricardo da Silva Pinto estava com mandado de recaptura aberto e foi encontrado, no Km 48 da Transamazônica

07.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

LATROCÍNIO

Corpo de barqueiro é encontrado após possível latrocínio no Marajó

Adonaide Gomes havia desaparecido após assalto em lancha entre Curralinho e Bagre; Polícia Civil continua buscas pelos suspeitos

07.03.26 13h19

HOMICÍDIO

Com marcas de tiro, corpo de homem é encontrado em Outeiro neste sábado

A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime

07.03.26 12h38

VIOLÊNCIA

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro na zona rural de São Miguel do Guamá

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (6), na comunidade Cristo Rei

06.03.26 23h05

COLISÃO

Motociclista morre após colisão com caçamba no bairro Aeroporto, em Tailândia

Na hora do acidente chovia bastante na cidade

07.03.26 9h20

