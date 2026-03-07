Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia Civil realiza mutirão para instauração de inquéritos para combater violência contra mulheres

No mês de março, mais de 700 pessoas serão ouvidas em oitivas para subsidiar a instauração de cerca de mil inquéritos

O Liberal
fonte

Operação "Escudo Rosa" realiza mutirão de oitivas de investigações de crimes de violência contra a mulher no Pará. (Divulgação Polícia Civil)

Um mutirão de oitivas para instaurar inquéritos policiais para apuração de crimes de violência contra a mulher começou a ser realizado neste sábado (07) pela Polícia Civil do Pará, por meio das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), vinculadas à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). Essa é mais uma etapa da operação “Escudo Rosa”. A iniciativa busca subsidiar a instauração de aproximadamente mil inquéritos policiais, com a oitiva de testemunhas e investigados.

A operação integra a programação do Março Rosa, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. As ações tiveram início ainda em fevereiro, com a etapa de intimação dos investigados, e seguem ao longo dos próximos três sábados nas Delegacias Especializadas da Região Metropolitana de Belém. No próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de março, os mutirões de oitivas também serão realizados pelas Deams localizadas em municípios do interior do Estado.

Segundo a diretora da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), delegada Emanuela Amorim, a operação tem como foco intensificar as estratégias de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

"Essa ação reforça o compromisso da Polícia Civil na coibição da violência de gênero mediante o fortalecimento da investigação policial, o cumprimento de medidas judiciais, a ampliação do atendimento especializado às vítimas e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à conscientização da sociedade”, destacou.

Ao todo, mais de 700 pessoas devem ser ouvidas durante os mutirões, garantindo maior rapidez e eficiência na condução dos procedimentos investigativos. A operação também tem papel fundamental no estímulo às denúncias e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

“Além da responsabilização criminal de agressores, a ação também é uma forma de incentivar que mulheres vítimas de violência denunciem e registrem os casos, fortalecendo o trabalho institucional na garantia de seus direitos”, acrescentou Emanuela Amorim.

A operação “Escudo Rosa” segue até o dia 22 de março, com a instauração dos inquéritos policiais que serão instruídos a partir das oitivas realizadas durante os mutirões.

Polícia
.
