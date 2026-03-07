Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Fiscalização encontra 8,5kg de maconha em embarcação com auxílio de cadela farejadora

Entorpecente foi localizado pela Polícia Militar em embarcação que seguia de Manaus para Santarém

O Liberal
fonte

Base Candiru apreendeu 8,5 quilos de maconha em fiscalização neste sábado (07), em embarcação vinda de Manaus. (Divulgação Agência Pará)

Equipes integradas que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), apreenderam aproximadamente 8,5 quilos de entorpecentes, do tipo maconha, durante fiscalização na malha fluvial do município de Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas, na tarde deste sábado (07). A fiscalização ocorreu com auxílio de uma cadela farejadora que encontrou as drogas.

A maconha estava em uma embarcação que seguia de Manaus (AM) com destino a Santarém, no oeste paraense. Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram a embarcação “Golfinho”, que fazia o trajeto entre a cidade de Manaus e Santarém. Na vistoria realizada no primeiro convés da embarcação, a cadela farejadora Ísis, da Polícia Militar, identificou uma caixa junto a outras mercadorias.

Dentro da embalagem, foram encontrados oito tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 8,5 quilos da droga. Todo o material apreendido foi encaminhado à equipe da Polícia Civil, que realizou os procedimentos legais cabíveis.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ed-Lin Anselmo, destacou a importância das bases fluviais no enfrentamento ao tráfico de drogas e outros crimes na região.

“As fiscalizações permanentes realizadas pelas nossas bases fluviais têm sido fundamentais para interceptar ações do crime organizado. Nosso objetivo é justamente fortalecer o combate ao tráfico de drogas e a qualquer prática criminosa que tente utilizar a extensa malha fluvial da região. Por isso, mantemos a presença constante das forças de segurança atuando de forma integrada para proteger a população”, afirmou o secretário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

apreensão de drogas

maconha

Base Integrada Fluvial Candiru

Óbidos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovens são apreendidos após sequestro e morte determinada pelo 'tribunal do crime'

Cinco adolescente foram apreendidos na última sexta-feira (06), suspeitos de participação na morte de Adriel Araújo

07.03.26 22h36

POLÍCIA

Homem é socorrido após ser esfaqueado em Itaituba

Corpo de Bombeiros socorreu e encaminhou vítima ao Hospital Municipal, caso será investigado

07.03.26 21h46

POLÍCIA

Fiscalização encontra 8,5kg de maconha em embarcação com auxílio de cadela farejadora

Entorpecente foi localizado pela Polícia Militar em embarcação que seguia de Manaus para Santarém

07.03.26 21h15

POLÍCIA

Mais de meia tonelada de pescado irregular é apreendido pela Base Fluvial Candiru

O pescado, que não tinha a documentação necessária, foi distribuído para a comunidade local

07.03.26 19h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

LATROCÍNIO

Corpo de barqueiro é encontrado após possível latrocínio no Marajó

Adonaide Gomes havia desaparecido após assalto em lancha entre Curralinho e Bagre; Polícia Civil continua buscas pelos suspeitos

07.03.26 13h19

HOMICÍDIO

Com marcas de tiro, corpo de homem é encontrado em Outeiro neste sábado

A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime

07.03.26 12h38

VIOLÊNCIA

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro na zona rural de São Miguel do Guamá

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (6), na comunidade Cristo Rei

06.03.26 23h05

COLISÃO

Motociclista morre após colisão com caçamba no bairro Aeroporto, em Tailândia

Na hora do acidente chovia bastante na cidade

07.03.26 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda