Homem é preso suspeito por tentar afogar criança de 8 anos no Marajó

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última terça-feira (20/01), no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, por suspeita de tentar matar uma criança de 8 anos e de uma possível tentativa de violência sexual contra a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu quando o suspeito teria tentado afogar a criança em um igarapé no porto camará, além de tentar despir a vítima, o que caracteriza indícios de violência sexual associados à tentativa de homicídio.

A vítima conseguiu escapar e pediu socorro aos familiares. Isso permitiu o acionamento imediato das autoridades policiais. De acordo com o portal Notícia Marajó, a criança, considerada em situação de extrema vulnerabilidade, foi submetida à escuta especializada, procedimento no qual apresentou sinais evidentes de trauma psicológico, como medo, constrangimento e dificuldade de verbalização, segundo os profissionais que acompanharam o atendimento.

Após a prisão em flagrante, houve a mobilização da rede de proteção à infância, com atuação integrada entre Polícia Civil e assistência social. A vítima foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), onde passou a receber acompanhamento psicológico. A Polícia Civil também solicitou exame de corpo de delito e avaliação de dano emocional, para subsidiar a investigação.

Um parente da vítima detalhou à Polícia que o suspeito já teria feito ameaças anteriores à criança, o que indicaria possível reincidência de comportamento violento. O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação. A Polícia Civil informou que "o suspeito foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Salvaterra. O caso é investigado sob sigilo".