Homem é preso suspeito de invadir residência e tentar abusar de adolescente em Icoaraci

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso nesta quarta-feira (12) no distrito de Icoaraci, após invadir uma residência e tentar abusar de uma adolescente de 14 anos. A vítima estava na cozinha do imóvel quando foi surpreendida pelo suspeito. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e conduziu o homem à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA-Santa Casa), em Belém.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o suspeito apresenta sinais de embriaguez e afirma que não praticou o fato criminoso e alega inocência. Um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, o soldado Marcelo Oliveira, deu detalhes da ação. “A menor de 14 anos estava lavando as louças e, no momento do banho, foi surpreendida com o suspeito tentando retirar suas rouba e ainda tentou calar a vítima”, contou o militar no vídeo.

Segundo apuração de O Liberal e confirmação da equipe da Deaca Santa Casa, o suspeito permanece preso à disposição da Justiça. O caso é investigado sob sigilo.