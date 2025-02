Suspeito de abusar sexualmente de adolescente é preso em Capanema

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente foi preso pela Polícia Civil na cidade de Capanema, no nordeste do Pará. A ação para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o investigado ocorreu na segunda-feira (10/02). Conforme as investigações da PC, o homem ainda é suspeito de cometer diversos abusos sexuais contra as sobrinhas da atual companheira dele. A identidade do suspeito não será revelada para que a vítima seja preservada.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Castanhal. Após o caso ser denunciado, foi realizado o procedimento de oitiva e escuta especializada com uma das vítimas do suspeito. Em seguida, a PC solicitou o mandado de prisão contra o homem. Após a expedição do mandado, a equipe policial se dirigiu até o endereço e efetuou a prisão do suspeito.

O homem foi localizado na região de Capanema e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Os casos suspeitos de abuso sexual continuarão sendo investigados pela PC.