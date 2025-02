Suspeito de abusar sexualmente da enteada adolescente é preso em Castelo dos Sonhos

Um homem de 31 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 14 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (14/02), na cidade de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, no sudoeste do Pará. A mãe da vítima denunciou o caso após o suspeito confessar o crime durante troca de mensagens e fazer ameaças.

Conforme as informações da Polícia Civil, a denúncia foi feita pela mãe da adolescente na quinta-feira (13/2). Ela relatou ter descoberto que os estupros praticados pelo ex-companheiro ocorriam desde que a filha tinha 11 anos. A denunciante ainda contou que estava em processo de separação do suspeito, mas ele não aceitava o término do relacionamento. Além disso, o investigado teria feito ameaças de morte a toda a família da mulher e passado a persegui-los.

Ainda de acordo com a PC, a mãe da adolescente apresentou às autoridades policiais vários prints de conversas que teve com o suspeito pelo WhatsApp. Ele fazia vários comentários sobre os abusos e chegou a pedir perdão à mãe da vítima. Nos prints também estavam as provas das ameaças. Diante da gravidade do caso, a vítima foi encaminhada para realizar a escuta e o exame sexológico. Ao ser comprovado o caso, foi solicitado o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito. No momento da ação, o celular do investigado foi apreendido e passará por perícia.