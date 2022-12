Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar adolescente com quem morava no Marajó

Um homem, de 47 anos, foi preso na quinta-feira (1º) em Cachoeira do Arari, no Marajó, suspeito de abusar sexualmente e engravidar uma adolescente de 12 anos com quem morava junto. A prisão foi realizada pela Polícia Civil (PC) após a denúncia feita pelo Conselho Tutelar da cidade. O suspeito deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. As informações foram divulgadas pela página Diário Pedrosa.

De acordo com a polícia, o suspeito seria ex-companheiro da mãe da vítima. Eles estariam separados, mas viviam na mesma casa para dividir as despesas, apesar da mulher estar em outro relacionamento.

Os abusos aconteciam há mais de um ano, quando a vítima tinha 11 anos. A polícia disse que a última agressão supostamente aconteceu na madrugada de quarta-feira (30).

A adolescente confirmou o caso e o suspeito confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade para os devidos procedimentos.