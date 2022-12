Corpo de jovem é encontrado boiando no rio Guamá perto de porto no bairro do Jurunas

O corpo de um homem identificado como sendo de Roberth Alves Celsio, de 21 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (2) boiando nas proximidades de um porto, localizado na avenida Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, em Belém. Familiares do homem estiveram no local e informaram que estavam à procura dele desde quinta-feira (1º) após ele ter desaparecido enquanto tomava banho próximo de onde foi encontrado morto.

Premilinarmente, as autoridades não encontraram nenhum tipo de ferimento provocado por arma de fogo ou perfurações de arma branca pelo corpo do homem. O jovem era casado e deixa uma filha de 2 anos de idade.

Moradores disseram à Redação Integrada de O Liberal que Roberth estaria tomando banho num porto próximo na quinta-feira (1º). Ele teria pedido ajuda enquanto nadava, mas acabou submergindo.

No dia seguinte, nesta sexta, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) procuravam pelo rapaz. Porém, Roberth só veio a ser achado por volta das 15h30. De acordo com agentes de segurança do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), o jovem tinha passagens pelo crime de assalto a mão armada.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada até o local para remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Exames necroscopicos devem ser realizados para identificar se Roberth tenha morrido afogado.

Corpo de jovem é achado (Cristino Martins)

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.