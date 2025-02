Homem é preso por tráfico em Altamira e polícia descobre plantação com 300 pés de maconha

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (31), por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo durante a operação “Sinsemilla”, deflagrada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar em Altamira, no sudoeste paraense. Além de drogas e armas, as investigações levaram os agentes a uma plantação com cerca de 300 pés de Cannabis sativa na zona rural de Vitória do Xingu, a cerca de 100 km do município.

Segundo a polícia, o suspeito era apontado como integrante de uma facção criminosa e líder da distribuição de drogas no bairro Boa Vista e em outras áreas da cidade. Ele foi localizado na travessa Seringueira após uma campana policial. Durante a abordagem, confessou que armaze​nava entorpecentes em sua residência.

No imóvel, os agentes apreenderam 402 g de maconha, quatro papelotes da mesma substância (20 g), uma porção de crack (14 g), uma porção de K9 (10 g), além de R$ 1.862,00 em espécie, uma balança de precisão, um simulacro de pistola, uma espingarda de fabricação caseira e materiais para embalar drogas.

VEJA MAIS

O suspeito também revelou a existência de uma plantação de maconha ligada à facção criminosa, localizada na zona rural de Vitória do Xingu. Com essas informações, a polícia seguiu até o local e encontrou um acampamento com aproximadamente 300 pés da planta. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O homem permanece sob custódia do sistema penitenciário paraense e está à disposição da Justiça.