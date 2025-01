'Chuky' é preso após PM encontrar cocaína e maconha dentro de embarcação, em Santarém

José Maria Campos dos Santos, conhecido pelo apelido de “Chucky”, foi preso na manhã de terça-feira (28/1), por suspeita de tráfico de drogas, em Santarém, oeste do Pará. Ele era passageiro do rebocador de uma balsa, onde a Polícia Militar encontrou pouco mais de 2 quilos de cocaína e crack.

Conforme o portal O Impacto, por volta das 10h30, o Núcleo Regional de Inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) recebeu a informação de supostamente haveria dentro do camarote da embarcação, que havia atracado no Porto do Barroso, no bairro Uruará. A PM então fiscalizou o rebocador e encontrou debaixo do colchão uma bolsa com dois tabletes de entorpecentes no espaço no camarote de “Chucky”.

Ainda segundo O Impacto, ao ser questionado pela polícia sobre a droga, o suspeito disse que não sabia da existência do entorpecente e apontou que outros três homens estariam envolvidos. Ao todo, a polícia apreendeu cerca de 1.100 quilos de crack e mais de 1 kg de cocaína, totalizando 2.1 kg de material entorpecentes

Um dos homens indicados por “Chucky” disse à PM que o viu chegando com duas mochilas e guardando dentro do camarote, e que não sabia o que estava guardado dentro das bolsas. Com isso, José Maria foi conduzido, junto com outros três homens, para a 16ª Seccional de Polícia Civil.