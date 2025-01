Com extensa ficha criminal, 'Gaguinho' é preso por tráfico de drogas no Marajó

Bianor Richardy da Silva Alcantara, conhecido pelos apelidos de “Gaguinho” e “Aritana”, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (28/1), por tráfico de drogas, em Cachoeira do Arari, no Marajó. De acordo com as autoridades, o suspeito já possuía uma extensa ficha criminal. A ação que resultou na prisão dele começou ainda à tarde, depois que moradores denunciaram à PM a movimentação suspeita de dois homens em uma área de mata conhecida como Cuieiras, na PA-154.

Uma guarnição do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) se deslocou até o local, mas foi recebida a tiros. Horas depois, já por volta das 21h30, a polícia foi informada que dois homens foram vistos caminhando na PA-154. A PM então se dirigiu até os suspeitos e, conforme o relatório policial, mais uma vez foi alvo de disparos de arma de fogo ao chegar no endereço.

No entanto, os militares revidaram e os suspeitos tentaram fugir. A PM conseguiu capturar “Gaguinho”, que tem uma extensa ficha criminal. Com ele, os agentes localizaram maconha, cocaína, munições de arma de fogo e uma faca. A polícia segue atrás do outro homem que estava na companhia de Bianor.

O material encontrado com o suspeito foi apreendido e, juntamente com o suspeito, encaminhado para delegacia do município. O preso segue à disposição da Justiça.