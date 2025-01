Na cadeia, mulher é presa por suspeita de comandar tráfico de drogas em conjunto de Castanhal

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra uma mulher, identificada como Fabrícia Claudiele, na manhã de segunda-feira (27/1), por suspeita de comandar o tráfico de drogas o conjunto Propira, em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, a suspeita controlava a contabilidade do que se comprava e do que se vendia, informava a terceiros onde a droga iria chegar, determinava para quem seriam entregues os entorpecentes, além de monitorar a movimentação nas “biqueiras” e da polícia a partir de câmeras instaladas nas ruas.

VEJA MAIS

Ainda segundo as autoridades, a Fabrícia já se encontrava custodiada na Unidade de Custódia e Reinserção Feminino (UCRF) de Ananindeua, na Grande Belém, desde o dia 3 deste mês pelo crime de integrar organização criminosa. No entanto, ela já era alvo de investigação da 12ª Seccional de Castanhal, que começou em fevereiro do ano passado e comprovou a ligação dela com a venda de entorpecentes no conjunto "Propira".

Com isso, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ela por tráfico de drogas. Conforme a PC, a mulher já havia sido presa em flagrante outras seis vezes pela comercialização de entorpecentes em Castanhal. Ela segue presa e à disposição da Justiça.