Mãe e filha são presas pela PM por tráfico de drogas no Marajó

Cleicilene Souza de Albuquerque, de 42 anos, e a filha, Tricia Nalanda Albuquerque Ferreira, 22, foram presas em flagrante pela Polícia Militar na tarde da última terça-feira (21/1), por suspeita de tráfico de drogas, em Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó. Segundo as autoridades, as duas já vinham sendo denunciadas por moradores pela venda de entorpecentes desde o último final de semana.

Durante rondas pela vila Boa Vista, a Polícia Militar foi acionada outra vez pela população sobre o mesmo assunto: o possível envolvimento das suspeitas no comércio de drogas.

A PM então se deslocou até o local que estaria sendo utilizado como ponto para venda de entorpecentes. Assim que os militares chegaram lá, encontraram Cleicilene na companhia de outra mulher. As duas tentaram fugir, mas a polícia conseguiu alcançá-las.

VEJA MAIS

Logo depois, os agentes encontraram Tricia, que foi capturada após tentar escapar. Com ela, a PM encontrou 46 trouxas de oxi. A partir da localização das drogas, os militares fizeram uma busca dentro da casa da suspeita e no quarto da mãe dela, Cleicilene, foram encontradas mais 14 trouxas de cocaína, uma pedra de oxi, maconha, R$ 466 em espécie, três celulares e outros materiais utilizados na confecção de drogas, conforme a polícia.

A mãe e filha, a partir do flagrante, foram detidas e levadas até a delegacia do município. Segundo a polícia, elas afirmaram que todo o material iria render R$ 2 mil. As duas permanecem à disposição da Justiça.