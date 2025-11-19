Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Oriximiná

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na manhã de terça-feira (18/11), em Oriximiná, região oeste do Pará, pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Segundo a PC, no momento da ação, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A prisão foi realizada após a Delegacia de Oriximiná receber uma denúncia anônima, nas redes sociais, informando que o suspeito estaria em uma residência localizada no ramal Maria Fé, bairro Paraisópolis, onde supostamente guardava armas de fogo e entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, após verificação preliminar, foi confirmado que havia um mandado de prisão preventiva vigente contra o suspeito, expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Diante das informações, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deslocaram-se até o endereço. Ao notar a aproximação das guarnições, o suspeito tentou fugir pulando a cerca dos fundos do imóvel, sofrendo uma lesão na região direita do rosto. Ele foi alcançado, contido e recebeu voz de prisão.

Durante entrevista imediata, o conduzido afirmou que havia uma arma de fogo dentro da residência. Nas buscas, foram apreendidos: uma espingarda calibre 20, uma balança de precisão e aproximadamente 16,7 g de substância análoga à maconha.

O suspeito foi conduzido e apresentado na unidade policial, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.