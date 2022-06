Homem é preso por possível participação na morte de sargento da PM, em Belém

A Polícia Civil do Pará (PC) deflagrou nesta sexta-feira (3) uma operação contra envolvidos na morte do policial militar, Luis Fernando Monteiro Ferreira. Intitulada operação "Abismo", cumpriu três mandados de prisão, busca e apreensão. Um homem teve mandado de prisão temporária. Na ocasião, outros dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Portavam 60 papelotes de maconha.

O assassinato do policial militar ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Parque Guajará, em Icoaraci, distrito de Belém. A operação policial foi realizada por equipes da Divisão de Homicídios (DH) e da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

De acordo com o site Agência Pará de notícias, o delegado Cláudio Galeno, titular da Divisão de Homicídios (DH), informou que a operação é fruto de investigação instaurada para apurar o homicídio que vitimou o PM e, neste contexto, foram identificados membros de facção criminosa.

“Após diversas diligências de campo e atividades de inteligência, foram identificados os executores e os partícipes que deram apoio antes e após o crime. Também foram identificados membros da organização criminosa Comando Vermelho, que teriam ordenado a morte do policial.” explicou o delegado.

Na ocasião, outros dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Portavam 60 papelotes de maconha. (Reprodução / Ascom PC)

Já o delegado-geral da PC, Walter Resende, destacou que as ações realizadas visam punir os responsáveis pelos crimes contra agentes públicos no Pará.

“A Polícia Civil tem atuado de forma incansável, junto aos outros órgãos de segurança do Estado, em ações de combate ao crime organizado. As equipes policiais estão intensificando as ações para identificar e punir criminalmente todos os responsáveis por crimes praticados contra agentes públicos paraenses.” destacou, completando que as investigações vão continuar para localizar e prender os demais envolvidos no crime.

Relembre o caso do assassinato do militar

O Sargento da Polícia Militar (PM) Luis Fernando Monteiro Ferreira, 49 anos, foi morto a tiros no dia 26 de janeiro deste ano, na rua São Francisco, com a passagem Afonso Pena, próximo ao Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci.

De acordo com informações da Polícia Científica do Pará, na época, duas pessoas teriam atirado a pé contra o policial e fugido em um carro vermelho.