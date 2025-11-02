Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso por posse irregular de arma de fogo e agressão à mãe em São Domingos do Capim

Antes da chegada da polícia, o homem foi contido pelos próprios moradores da comunidade do Manteiga, zona rural do município

O Liberal
fonte

Homem é preso por posse irregular de arma de fogo e agressão à mãe em São Domingos do Capim. (Reprodução)

Um homem identificado como José foi detido, na manhã deste domingo (2), na comunidade do Manteiga, zona rural de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, por posse irregular de arma de fogo e agressão a uma pessoa idosa, que é a sua própria mãe.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, equipes do 5º Batalhão (BPM) receberam denúncias de que o suspeito, aparentemente embriagado, teria efetuado disparos de arma de fogo na noite anterior e continuava causando tumulto entre os moradores da localidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram José contido pela população devido ao seu comportamento agressivo.

Os moradores entregaram à guarnição três armas de fogo de fabricação caseira (tipo espingarda), que, segundo eles, pertenciam ao suspeito. A mãe do homem, que também foi vítima de agressões, confirmou à polícia que o filho guardava as armas em sua residência.

José e as armas apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

homem preso no pará

são domingos do capim

nordeste paraense

posse irregular de arma de fogo
Polícia
.
