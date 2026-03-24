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Polícia

Homem é preso por manter relacionamento e engravidar adolescente com deficiência intelectual no Pará

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com a jovem de 14 anos

O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (23/3), no município de Marapanim, no nordeste do Pará, pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a PC, ele mantinha uma adolescente de 14 anos, que é deficiente intelectual, e a engravidou.

A investigação teve início após duas servidoras de um posto de saúde do município de Marapanim comparecerem à unidade policial apresentando relatório médico informando que o investigado mantinha relação com uma adolescente de 14 anos, que é deficiente intelectual. Diante das informações, foi instaurado inquérito policial, sendo apurado que o investigado mantinha relacionamento com a adolescente há cerca de um ano, estando ela no quarto mês de gestação.

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Com base nos elementos colhidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário da Comarca de Curuçá. Após diligências investigativas, o suspeito foi localizado e preso, dando cumprimento ao mandado de prisão.

O investigado foi conduzido para a unidade policial, para a adoção das medidas legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça. As investigações seguem, para o completo esclarecimento dos fatos.

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