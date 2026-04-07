Homem é preso por ameaçar ex-companheira em Santa Cruz do Arari

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (6), no município de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó, suspeito de praticar violência psicológica e ameaças contra a ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para denunciar que vinha sendo alvo de intimidações constantes. Ela relatou que o suspeito, identificado como Fabrício, chegou a ir até sua residência em estado de embriaguez, onde tentou invadir o imóvel com chutes na porta, causando medo.

Ainda segundo o relato, o homem teria feito ameaças de morte, afirmando que mataria a vítima durante uma festa do município, prevista para ocorrer nesta quarta-feira (8).

Horas depois, por volta das 14h, o suspeito voltou ao local e conseguiu entrar na casa, onde a vítima estava acompanhada da mãe. Neste momento, ele voltou a ameaçá-la, dizendo: “Se eu te pego, tu vai morrer”. A mãe da vítima interveio e impediu a aproximação.

Após a denúncia, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, localizaram o suspeito em sua residência e efetuaram a prisão. Segundo os agentes, foi necessário o uso de algemas, já que ele apresentava comportamento agressivo, resistindo à condução e desferindo chutes durante a abordagem.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Arari, onde permanece à disposição da Justiça.