Homem é preso pela PM suspeito de matar companheira em Bragança

Gustavo Farias Padilha, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar, neste sábado (16), suspeito de matar a companheira, Dina da Conceição Silva, 54 anos, em Bragança, no nordeste do Pará.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades, depois que o irmão da vítima informou à PM que Dina, supostamente, teria tirado a própria vida. Porém, alguns pontos observados pela polícia mudaram o rumo do caso. Os militares do 33º Batalhão se deslocaram até a casa, localizada no bairro Vila Sinhá, e encontraram a vítima morta.

A família relatou à polícia que, desde sexta-feira (15), tentava contato com a mulher, mas não tinha resposta. A PM arrombou a porta do imóvel e descobriu que uma câmera que havia na frente da residência tinha sido retirada. Outros detalhes que chamaram a atenção dos agentes foi que o celular de Dina e as chaves do imóvel tinham sumido.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o ocorrido. E a Polícia Científica realizou a perícia no local do crime. Depois de buscas por Gustavo, os PMs conseguiram localizá-lo e prendê-lo pela morte da companheira dele.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.