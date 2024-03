Suspeito da morte da jovem marabaense é preso em Salvador

O principal suspeito da morte da jovem marabaense Ruana Karina dos Santos Silva, em Salvador (BA), se apresentou à Polícia Civil nesta quinta-feira (29). Edemir Pereira Lima é apontado pelas investigações como o autor dos golpes de faca que tiraram a vida de Ruana Karina na noite da última terça-feira (27), na residência onde o casal vivia. Em depoimento prestado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele confessou o crime e a prisão preventiva foi efetuada. As motivações para o crime ainda estão sendo investigadas.

O corpo de Ruana Karina foi encontrado por vizinhos. "Ela tava caída no quarto, próximo à cama, como se tivesse ajoelhada. E tinha marcas de sangue pela parede. Já estava morta, não tinha mais como ajudar", contou Clayton Sales, vizinho da família, à reportagem da TV Bahia.

Ruana tinha 24 anos e deixa órfãos três filhos, dois deles com o suspeito do crime (Reprodução/Redes Sociais)Ruana se mudou para Salvador ainda adolescentes em busca de melhores oportunidades e teria conhecido o companheiro quando ela trabalhava com vendas de porta a porta na capital baiana. Já dentro do relacionamento, a jovem era impedida de estudar e trabalhar e, sem recursos, também não conseguia se separar ou retornar para junto da família.

A família da vítima afirma que Edemir sempre tentou manter a mulher longe dos parentes. Segundo Daiane Oliveira, irmã de Ruana Karina, Edemir não mostrava interesse em conhecer os familiares da companheira, que vivem em Marabá, sudeste paraense. "Nunca nem vimos ele, ele nem queria ter contato com nenhum de nós", disse. "Uma vez que era para ela vir para cá, ele nem quis deixar, porque não queria que ela tivesse contato com a família. Ele queria rasgar a passagem".

Os relatos de agressões sofridas pela vítima eram constantes. No final do ano passado, em uma mensagem enviada para a família, Ruana revelou o medo de morrer pelas mãos do companheiro. "O pai dos meninos quase me mata agora. Eu vou morrer", escreveu. Na mesma época, ela contou em áudio enviado para uma amiga os detalhes de outra agressão. "Jogou a lata de cerveja aqui em mim, molhou a casa toda aqui agora, a lata de cerveja na minha perna aqui, entendeu? E está aqui agressivo, porque tá bebendo".

Ruana Karina tinha 24 anos e era mãe de três filhos. Dois deles com Edemir.