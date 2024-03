Mulher é morta pelo companheiro horas depois de registrar B.O contra ele; entenda

Uma mulher identificada como Milena Dantas Besta Nistarda, de 53 anos, foi morta e teve os órgãos retirados pelo marido, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos, horas após registrar um boletim de ocorrência contra ele. O crime aconteceu nesta segunda-feira (26), no município de Tupã (SP).

A delegada Milena Davoli Nabas de Melo, do 3º Distrito Policial de Tupã, informou que a vítima não pediu medida protetiva. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública diz que ela solicitou a proteção.

Ao retornar para a residência em que morava, o marido de Milena derrubou o portão da casa com carro e invadiu o local. Marcelo arrombou a porta da cozinha e a do quarto onde a vítima estava. Segundo informações do Portal UOL, foi nesse momento que o homem esfaqueou e retirou os órgãos da vítima.

Milena Dantas e Marcelo Antoniassi estavam casados há 29 anos e tinham um filho. Segundo relatos de pessoas próximas, a vítima já tinha manifestado o interesse em terminar o relacionamento, após episódios de violência doméstica, estupro e cárcere.

De acordo com familiares da vítima, Antoniassi chegou a murchar o pneu do carro dela para evitar que ela saísse de casa e a colocar um rastreador no celular dela.

Em entrevista ao UOL, a delegada Milena Davoli disse que: "o casal já vinha se desentendendo. Ontem [segunda-feira, 26], pela manhã, ela procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, mas ela não quis a medida protetiva e não quis se abrigar em outro local, mais seguro. Ela desejou ir embora para a própria residência. Logo em seguida, ele foi lá e arrombou a casa e a matou", contou.

Marcelo foi preso após uma denúncia. No momento em que foi apreendido, o homem pediu que a polícia o matasse, pois, segundo ele, já havia matado a esposa.

"Ele [o suspeito] estava com a faca nas mãos e pedia para que os policiais atirassem nele, porque já havia matado a vítima, mas os agentes negociaram com ele por alguns minutos para que ele se rendesse e jogasse a faca", diz a delegada.

Ainda segundo a autoridade, após alguns instantes de negociação, Marcelo resolveu se render. "Ele acabou atendendo a ordem e foi rendido. [...] O juiz vai determinar se ele permanece preso ou se aguarda o julgamento em liberdade. Se o flagrante for convertida preventiva, ele seguirá para a secretaria de administração penitenciária", acrescenta Milena.

A delegada titular é prima da vítima e foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Ela atuará no caso como testemunha, e não como delegada.