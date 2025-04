Homem é preso pela PM com 100 petecas de cocaína, em Icoaraci

A Polícia Militar prendeu um homem nesta quarta-feira (23), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na Passagem do Mangue, em Campina de Icoaraci, em um dos distritos de Belém. A PM fazia rondas na área quando avistou um homem em atitude suspeita, carregando uma sacola plástica. Segundo as autoridades, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir em direção à área de mata, desobedecendo à ordem de parar.

Os policiais iniciaram a perseguição a pé e conseguiram alcançar o suspeito. Na sacola, foram encontradas 108 petecas de cocaína, além de R$ 35,00 em espécie e um gorro camuflado.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 8ª Seccional de Polícia Civil de Icoaraci, onde permanece à disposição da Justiça. A ação foi conduzida pela guarnição da viatura R100, da 1ª Companhia do 10º Batalhão da PM.

Punição

Em 2006, foi instituída a Lei nº 11.343, que trata sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). Nela, é descrita a pena de reclusão de cinco anos a 15 anos para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Além disso, também há a possibilidade de pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.