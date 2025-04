PC registra prisões por tráfico e embriaguez ao volante na Operação Semana Santa, no Pará

A Polícia Civil do Pará divulgou na manhã desta segunda-feira (21/4), divulgou o resultado parcial das ações realizadas no feriado da Semana Santa. Foram efetuadas prisões por tráfico de entorpecentes, alcoolemia no trânsito e furto qualificado, além de cumprimento de mandados de prisão. De sexta (18/4) até segunda (21/4), foram registrados 227 boletins de ocorrência e instaurados 39 procedimentos.

“Durante o trabalho feito de sexta-feira (18) até a manhã de hoje (21), os agentes da Polícia Civil do Estado do Pará atuaram de forma efetiva para dar segurança às pessoas que saíram de suas residências para aproveitar os momentos de lazer nas principais praias e balneários da Região Metropolitana de Belém e do interior. Só na 'Lei Seca', quatro pessoas foram presas por dirigir sob efeito de álcool. Elas pagaram fiança, mas responderão aos procedimentos que foram instaurados”, informou o coordenador Itinerante da Diretoria de Polícia do Interior, delegado Almir Alves.

Deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Operação Semana Santa contou com o reforço de 100 servidores da Polícia Civil, entre policiais e administrativos, que atuam nas delegacias da Região Metropolitana e em municípios do interior do Pará. Mais de 15 viaturas também foram apoiaram o policiamento.

“A movimentação de pessoas foi grande no distrito de Mosqueiro (pertencente a Belém). Mesmo assim, consideramos que o trabalho foi realizado de forma tranquila e sem grandes alterações. Efetuamos a prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de entorpecentes, e solicitamos medidas protetivas para três vítimas de violência doméstica. Graças ao empenho e à dedicação das nossas equipes, e de todos os agentes da Polícia Civil que trabalham neste feriado prolongado, conseguimos garantir a segurança e tranquilidade dos cidadãos durante este período tão importante”, destacou o delegado Heitor Magno, diretor da Seccional Urbana de Mosqueiro.

Ações continuam

Até agora foram registrados 227 boletins de ocorrência, 39 procedimentos instaurados, 19 prisões efetuadas e apreendidas porções de drogas. “A Coordenação Itinerante da Operação percorreu várias localidades que receberam o reforço no policiamento. É importante destacar, ainda, que o nosso trabalho não acabou. Durante toda terça-feira daremos continuidade às ações da Operação referente ao feriado prolongado. Muitas pessoas vão retornar dos balneários, e nossas equipes estarão a postos para atender à população e combater qualquer tipo de ilícito”, acrescentou o delegado Almir Alves.

Os agentes que atuam no reforço foram distribuídos pelas delegacias dos distritos de Mosqueiro e Outeiro (em Belém), e municípios de Benevides, Marapanim (distrito de Marudá), Abaetetuba, Barcarena (Vila dos Cabanos), Cametá, Soure, Bragança e Salinópolis.