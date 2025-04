Artran aplica 62 multas e apreende seis veículos clandestinos no Pará

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) aplicou 62 multas e apreendeu seis veículos que realizavam transporte de passageiros sem autorização nos dois primeiros dias da chamada “Operação Semana Santa 2025”, que vai até a próxima segunda-feira (21).

A fiscalização acontece em rodovias estaduais, terminais rodoviários e hidroviários de Belém, distritos e regiões como Marajó, Baixo Amazonas e Xingu. No primeiro dia (16), foram registradas 11 infrações e uma apreensão. No segundo dia (17), os números subiram para 51 autos de infração e cinco veículos irregulares retirados de circulação.

Veículo apreendido por transporte clandestino entre Canaã dos Carajás e Parauapebas (Foto: Divulgação | Artran)

As ações contam com apoio do Detran, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Capitania dos Portos e Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu).

Neste ano, a Artran montou uma equipe administrativa no Terminal Rodoviário de Belém para agilizar a emissão de documentos e regularizar pendências com permissionários.

Fiscalização no Terminal Rodoviário de São Miguel do Guamá (Foto: Divulgação | Artran)

Usuários do transporte intermunicipal relataram perceber mais fiscalização. O autônomo Horácio Vieira considera positiva a presença dos fiscais: “A fiscalização traz segurança. Já viajei em lanchas superlotadas e com condutores sem habilitação. Saber que tem um órgão atuando para evitar isso traz tranquilidade para mim e minha família”, afirmou.

Ele também comentou sobre o impacto da informação: “Agora que eu conheço o trabalho da Artran, vou orientar minha família a evitar o transporte clandestino. A gente precisa saber que existe fiscalização e que podemos confiar, até mesmo para denunciar situações irregulares”.

A operação segue nos próximos dias, com foco em orientar passageiros e coibir o transporte irregular.

Orientações aos passageiros:

Verifique se o transporte é autorizado pela Artran;

Evite veículos ou embarcações sem identificação;

Guarde o bilhete de passagem como comprovante;

Denúncias podem ser feitas aos canais da Agência.