Homem é preso em operação da PF contra abuso sexual infantojuvenil no Pará

Um investigado de envolvimento com crimes de abuso sexual infantojuvenil foi preso pela Polícia Federal no Pará, nesta quinta-feira (2/4), em mais uma fase da ‘Operação Proteção’. A ação busca apurar crimes de estupro de crianças e adolescentes. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Belém e Ananindeua.

Conforme a PF, dois mandados de busca e apreensão foram deflagrados, sendo um em Belém e um em Ananindeua. Já a determinação da justiça pela prisão do suspeito não há detalhes sobre em qual dos dois municípios foi cumprida. Ainda conforme a PF, as investigações apontam que o suspeito teria abusado de uma menor, familiar de pessoa próxima a ele.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão submetidos à perícia. Na residência do suspeito, também foram localizados objetos que apresentam correspondência com aqueles visualizados nos registros audiovisuais investigados.

Alerta

Embora o termo ‘pornografia’ ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões ‘abuso sexual de crianças e adolescentes’ ou ‘violência sexual de crianças e adolescentes’, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.