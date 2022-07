Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas enquanto preparava pedras de oxi, em Alenquer

Uma operação policial deflagrou um esquema de tráfico de drogas em Alenquer, no Pará, na última sexta-feira, 15. De acordo com informações da Polícia Civil do município, um homem identificado como Sebastião da Silva, conhecido como "Pretinho", foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Por volta das 13h, a ação policial encontrou o que chamam de "boca de fumo", onde Sebastião da Silva trabalhava no preparo de pedras de oxi para venda. O local ficava na Tv. Tiago Serrão, no bairro de São Cristóvão, e “Pretinho” foi encontrado amarrando a droga ilícita. Ainda segundo a Polícia Civil de Alenquer, cada unidade de pedra de oxi, as chamadas "petecas", seria vendida por R$ 50.

Pedras de oxi, balança, celulares e outros itens apreendidos em operação (Divulgação/ Polícia Civil de Alenquer)

Além da prisão em flagrante, no local também foram apreendidas pedras de oxi, sacolas plásticas, tesoura, uma balança e alguns aparelhos celulares. Uma motocicleta do modelo Honda Pop 110 da cor preta, também foi apreendida. O veículo seria usado para a entrega da substância.

Sebastião Reis da Silva, o "Pretinho", foi apresentado às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis, segundo as informações da Polícia Civil de Alenquer.