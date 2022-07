Operação contra tráfico internacional de drogas é deflagrada no Pará e outros 6 estados pela PF

Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (13), pela Polícia Federal, no Pará e em outros seis estados, a Operação Maritimum, que visa desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os criminosos atuavam em portos das regiões Nordeste e Sudeste, principalmente em Natal, Salvador e Baixada Santista. As informações são do G1 Rio Grande do Norte e da CNN Brasil.

Ao todo, foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do RN 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão, que alcançam, além do Rio Grande do Norte e do Pará, os estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Ceará. Também foi determinado o bloqueio de R$ 169,6 milhões nas contas bancárias de investigados.

Durante o inquérito policial, foram realizadas apreensões de drogas no porto de Barcarena, no Pará, e ainda nos portos de Santos (SP), Salvador (BA), Natal (RN) e Fortaleza (CE). Houve ainda a interceptação de cargas nos países europeus de destino (Bélgica, França e Países Baixos), totalizando cerca de oito toneladas de cocaína apreendidas ao longo da investigação.

Os presos estão sendo encaminhados para as sedes da Polícia Federal nos estados onde a operação está sendo realizada. Eles devem responder por crimes como integrar organização criminosa; tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

O nome da operação (Maritimum) é uma alusão ao modo de atuação da organização criminosa, que utilizava o transporte marítimo para exportar a cocaína aos portos europeus.