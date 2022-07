Paraense é preso com quase 800 quilos de drogas na Guiana Francesa

​O paraense Mateus Vinícius Alberto, de 24 anos, foi preso pela Força Policial da Guiana Francesa, no momento em que teria realizado um pouso sem autorização na pista de Mahdia, segundo a polícia. A prisão ocorreu na tarde do último domingo, por volta das 14h30. O rapaz, natural de Itaituba, município do sudoeste do Pará, seria o co-piloto de um avião monomotor que estaria transportando 640 kg de cocaína e 120,45 kg de maconha. O piloto foi identificado como o colombiano Rodrigues Estiven, de 42 anos.

Segundo a polícia, o avião “Cessna Skyline” pode ter saído da Venezuela. Uma parte da droga foi encontrada em sacos com a marcação “King Coca 30”. A polícia da Guiana tentava, ainda no domingo à noite, identificar para onde a droga seria levada.​

A polícia disse que também encontrou dois dispositivos do Serviço de Posicionamento Global (GPS), um telefone via satélite, um aparelho de rádio e dois telefones celulares.​ ​Segundo fontes policiais, tambores de combustível vazios foram vistos a bordo da aeronave, sugerindo que um pouso de precaução foi feito para garantir suprimentos adicionais de combustível.