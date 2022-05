Passageiro pousa avião sem saber pilotar após comandante passar mal; vídeo

O passageiro de um avião conseguiu realizar um pouso de sucesso no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida, sem possuir qualquer experiência de pilotagem, após o comandante passar mal e ficar inconsciente durante o voo. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (10/05) e contou com a ajuda do Controle de Tráfego Aéreo de Fort Pierce para as recomendações da manobra.

VEJA MAIS

"Tenho uma situação séria aqui. Meu piloto ficou inconsciente. Eu não tenho ideia de como pilotar o avião", disse o passageiro ao entrar em contato com os controladores, que logo perguntaram qual era a posição da aeronave. Sem saber responder, o homem não identificado apenas relatou que conseguia enxergar a costa da Flórida em sua frente. Ele recebeu a recomendação de manter as asas niveladas e se direcionar para a costa, tanto para para o norte quanto para o sul, para que a aeronave fosse localizada. Cerca de quatro minutos depois, os controladores conseguiram identificar no radar. Confira o vídeo do pouso:

O avião, de aproximadamente 11,6 metros, com lotação para 14 pessoas, estava cerca de 40 km ao norte de Palm Beach. O homem foi guiado pelo rádio até o solo, onde conseguiu pousar com sucesso. "Você acabou de testemunhar alguns passageiros pousando naquele avião", um controlador teria dito pelo rádio quando a saga chegou ao fim.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)