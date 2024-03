Homem é preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, em Belém

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (1º), por armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, no bairro Maracangalha, em Belém. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no decorrer da primeira fase da operação “Lakshmi”, a Polícia Científica do Pará (PCEPA), juntamente com a Polícia Civil, encontrou videos de exploração sexual infantil em posse do homem, que estavam guardados em dispositivos eletrônicos.

A investigação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), ligada à Diretoria Estadual de Combate à Grupos Cibernéticos, da Polícia Civil do Pará (PCPA). “Foi constatado, nos dispositivos, o armazenamento desse tipo de material criminoso. Todos os eletrônicos apreendidos serão periciados no laboratório da GPI (Gerência de Perícias em Informática), por meio de uma análise mais profunda, para assim tentar recuperar arquivos deletados para colaborar com as investigações”, afirmou a perita criminal Verônica Gomes.

“Durante a investigação, descobrimos que o homem utilizava contas em aplicativos para cometer o crime. Junto com os peritos da Polícia Científica, identificamos que o suspeito estava armazenando vídeos de exploração sexual infantil. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis”, detalha Lua Figueiredo, delegada titular da DCCV.