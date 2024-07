Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de incendiar ônibus e roubar pertences em Moju

Um homem foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de estarem envolvidos no incêndio de um ônibus e no roubo de pertences de funcionários de uma empresa de transportes no município de Moju, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (24/07) e foi realizada por equipes do 47° Batalhão de Polícia Militar (BPM). O crime investigado ocorreu no dia 18 de julho de 2024, no empreendimento localizado na PA-252.

VEJA MAIS

Após apurações, os agentes conseguiram chegar até a dupla de suspeitos, que estavam na rua Vereador José Franco. Segundo o Portal Moju News, após o homem e o adolescente serem levados para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil, teriam confessado a participação no crime e relatado que a ação ocorreu com a ajuda de uma terceira pessoa. Além disso, ainda teriam informado que agiram por ordem de um mandante.

Diante do relato dos suspeitos, as autoridades policiais trabalham para localizar e prender o terceiro envolvido, citado pelos suspeitos detidos. Ainda não há mais informações sobre a motivação para o suposto incêndio criminoso. Não foi informado quais bens pessoais dos funcionários foram levados na ocasião.

Ônibus incendiado

O caso do incêndio no ônibus, que estava na garagem da empresa de transportes, ocorreu na madrugada de quinta-feira, 18 de julho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para impedir que o fogo se alastrasse para os demais veículos que estavam no local. A Polícia Militar esteve no local e informou acreditar que o incêndio seria criminoso, mas que investigações seriam realizadas para esclarecer o caso e prender os autores.