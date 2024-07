Incêndio destrói residência no município de Itaituba

Uma casa de madeira foi consumida pelo fogo na manhã desta terça-feira (23), em Itaituba, sudoeste do Pará. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o fogo tomando conta da residência localizada na 13ª rua do bairro São Tomé.

As chamas consumiram a casa a madeira e teriam atingido outra residência. De acordo com informações do portal da região, Plantão 24horas News, não havia ninguém nas residências, por isso ninguém ficou ferido. Os bombeiros teriam sido acionados para controlar o fogo e evitar que se alastrasse para outras casas.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar da região e aguarda mais informações.