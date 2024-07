Incêndio destrói galpão comercial em Marabá

Um incêndio de grandes proporções registrado na tarde de ontem (21) destruiu boa parte das instalações de um galpão comercial localizado no bairro Bom Planalto, em Marabá, sudeste do Estado. Segundo informações de testemunhas, o fogo começou por volta das 16 horas e se alastrou rapidamente pelo imóvel. O incidente não deixou feridos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater as chamas que resultaram em uma fumaça preta e densa, que chegou a ser vista inclusive por banhistas na Praia do Tucunaré, principal balneário da cidade.

Na manhã desta segunda-feira (22), uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estiveram no local colhendo informações que podem ajudar a entender as causas do incêndio, que ainda são uma incógnita. No galpão, funcionava uma loja de materiais de construção diversos. Entre os itens comercializados, alguns com componentes inflamáveis, com fios elétricos. A equipe do estabelecimento estima que a perda foi de 97% dos produtos em estoque. Funcionários trabalhavam no recolhimento dos poucos produtos que não foram destruídos. O fogo intenso também deixou a estrutura do imóvel bastante comprometida.

Só o laudo pericial poderá apontar as causas do incêndio. Mas, de acordo com os vizinhos do galpão, o fogo teria começado em um terreno baldio que fica nos fundos da loja. Segundo eles, a área estaria tomada por mato seco e a combinação das altas temperaturas com os fortes ventos, característicos desta época do ano, podem ter contribuído para que as chamas chegassem até o galpão.