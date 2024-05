Homem é preso com R$ 1,2 mil em notas falsas em Tucumã

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29/05) um homem que havia acabado de receber nos Correios R$ 1,2 mil em notas falsas, em Tucumã, no sudeste paraense. Segundo a PF, no envelope, havia 24 notas falsas de R$ 50. Elas foram compradas via Whatsapp, após contato pelo aplicativo TikTok.

O foi conduzido à Delegacia da PF em Redenção, onde a autoridade policial confirmou o flagrante. Encaminhado ao presídio local, o investigado pode responder pelo crime de compra de nota falsa, que gera prisão de três a 12 anos e multa.

O inquérito instaurado mediante auto de prisão em flagrante vai apurar a origem das cédulas falsificadas e outros participantes do crime.​