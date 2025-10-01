Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Homem é preso com espingarda durante operação da PM no Marajó

Policiais realizaram buscas para encontrar o suspeito que largou a arma e tentou fugir

Policiais militares fizeram operação para prender suspeito porte ilegal de arma de fogo no município de Cachoeira de Arari. (Divulgação)

Um homem conhecido como “Biel” foi detido pela Polícia Militar, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, após ser flagrado com uma arma de fogo. A prisão ocorreu durante uma operação de combate a criminosos que utilizam os rios da região, se escondem em comunidades ribeirinhas e chegam a cobrar taxas de moradores. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais estiveram na localidade conhecida como Buzina realizando buscas e encontraram o suspeito. Ao perceber a presença da equipe, Biel tentou fugir, mas foi detido. De acordo com o relato da PM, no momento da abordagem, o suspeito teria abandonado uma espingarda calibre 28, carregada com duas munições intactas.

Biel foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o armamento foi apreendido. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari para os procedimentos legais.

Palavras-chave

polícia

porte ilegal de arma de fogo

Marajó

cachoceira do arari
