Homem é preso com arma de fogo caseira dentro de embarcação em Óbidos

Um homem, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi preso com uma arma de fogo caseira dentro de uma embarcação no município de Óbidos, no oeste do Pará. A ação que capturou o suspeito e apreendeu o armamento ilegal ocorreu na tarde de domingo (09/02), durante uma fiscalização realizada por equipes da Base Integrada Fluvial Candiru.

Conforme a Polícia Civil, a arma de fogo artesanal era de calibre 9mm e tinha iniciais de uma facção criminosa que atua na região. Durante a abordagem e vistoria, o homem foi identificado no navio denominado “Ana Karoline VII”, que saiu da cidade de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de Belém.

“Por meio da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, integrando as ações coordenadas pelo Ministério da Justiça, conseguimos, mais uma vez, identificar um homem que trafegava em uma embarcação pelas vias fluviais do Rio Amazonas, já no território paraense, onde este conduzia, de forma ilegal, uma arma de fogo com iniciais de uma facção criminosa. Nossas fiscalizações nos rios continuam de forma contínua para inibir e coibir o crime e as atividades de organizações criminosas no nosso Estado, especialmente, pelas vias fluviais”, disse o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), Coronel da PM José Vilhena.

A arma de fogo foi apreendida e o homem foi preso por porte ilegal de arma, sendo conduzido até a unidade de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos cabíveis.